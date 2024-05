Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut in Trimestrul 1 al acestui an a fost, in termeni reali, mai mare cu 0,5% comparativ cu trimestrul IV din 2023, arata estimarile semnal publicate azi de Institutul Național de Statistica. Fata de acelasi trimestru din anul 2023 Produsul intern brut s-a majorat cu 1,8%. Ca serie bruta,…

- ”Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2023 a fost, in termeni reali, mai mic cu 0,5% comparativ cu trimestrul III 2023. Fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere cu 3% pe seria bruta si de 1,1% pe seria ajustata sezonier; Seria ajustata sezonier a Produsului…

- Depozitele la banci au crescut! Mai exact, depozitele rezidentilor clienti neguvernamentali au crescut in februarie 2024 cu 1,4% fata de luna anterioara, depasind nivelul de 582,655 miliarde lei, iar raportat la aceeasi perioada a anului anterior s-au majorat cu 11,6% (4,1%), informeaza Banca Nationala…

- ”Grupul Bancii Europene de Investitii (BEI) anunta ca Marius Cara o inlocuieste pe Lara Tassan Zanin in calitate de reprezentant rezident al Grupului BEI in Romania”, anunta BEI. Cara a fost prezentat partenerilor romani in calitatea sa de Sef al biroului Grupului BEI din Romania cu ocazia vizitei presedintei…

- ”Comenzile noi din industria prelucratoare au crescut in termeni nominali, pe ansamblu, in anul 2023, comparativ cu anul 2022, cu 4,2%, datorita cresterilor inregistrate in industria bunurilor de uz curent (+10,8%), industria bunurilor de capital (+9,9%) si in industria bunurilor de folosinta indelungata…