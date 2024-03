Stiri pe aceeasi tema

- ”In luna decembrie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 8.301 lei, cu 535 lei (+6,9%) mai mare decat in luna noiembrie 2023. Castigul salarial mediu net a fost 5.079 lei, in crestere cu 314 lei (+6,6%) fata de luna noiembrie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- ”In luna noiembrie 2023, castigul salarial mediu brut a fost 7.766 lei, cu 257 lei (+3,4%) mai mare decat in luna octombrie 2023. Castigul salarial mediu net a fost 4.765 lei, in crestere cu 73 lei (+1,6%) fata de luna octombrie 2023. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul III 2023, in termeni nominali, 7.301 lei pe o gospodarie, reprezentand 2.918 lei pe o persoana, in crestere cu 5,7% pe o gospodarie, respectiv cu 5,3% pe o persoana, fata de trimestrul II 2023. Comparativ cu trimestrul III al anului precedent,…

- Masa monetara in sens larg (M3) a inregistrat la sfarsitul lunii noiembrie 2023 un sold de 648,147 miliarde lei. Aceasta a crescut cu 1,1% (evolutia similar intermeni reali) fata de luna octombrie 2023, iar in raport cu noiembrie 2022 s-a majorat cu 10,9% (3,9% in termeni reali). Soldul creditului neguvernamental acordat…

- In trimestrul III al anului 2023, s-a inregistrat o creștere a utilizatorilor de telefonie mobila de 4,2%, constituind circa 5,3 milioane de utilizatori, respectiv numarul de cartele SIM active, a inregistrat o creștere modesta de 0,5%, fața de trimestrul III 2022, și a insumat 4,2 milioane de utilizatori/cartele…

- Numarul mediu de pensionari a fost, in trimestrul III 2023, de 4,979 milioane de persoane, in crestere cu o mie de persoane fata de trimestrul II 2023, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Pensia medie lunara a fost de 2.117 lei, in creṣtere cu 0,4% faṭa de trimestrul…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei a crescut in trimestrul 3, in termeni reali, cu 0,9%, fata de trimestrul 2, arata datele provizorii (1) publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).Economia tarii a inregistrat o crestere cu 1,1% pe seria bruta si de 2,9% pe seria ajustata sezonier…