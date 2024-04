Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul IV 2023 a fost de 420,72 miliarde lei preturi curente, in scadere – in termeni reali – cu 0,5% fata de trimestrul III 2023 si in crestere cu 1,1% fata de trimestrul IV 2022, arata datele provizorii (2) publicate marti de Institutul…

- Produsul intern brut al Republicii Moldova in 2023, potrivit datelor preliminare, a fost de 300,4 miliarde de lei, in creștere in termeni reali cu 0,7%, fața de 2022. Astfel de date a oferit Biroul Național de Statistica, menționind ca PIB-ul estimat pentru trimestrul IV 2023 a constituit 83,6 miliarde…

- ”Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2023 a fost, in termeni reali, mai mic cu 0,5% comparativ cu trimestrul III 2023. Fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 3% pe seria bruta si de 1,1% pe seria ajustata sezonier”, arata datele INS.Atat seria bruta,…

- ”Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2023 a fost, in termeni reali, mai mic cu 0,5% comparativ cu trimestrul III 2023. Fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 3% pe seria bruta si de 1,1% pe seria ajustata sezonier”, arata datele INS.Atat seria bruta,…

- ”Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2023 a fost, in termeni reali, mai mic cu 0,5% comparativ cu trimestrul III 2023. Fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 3% pe seria bruta si de 1,1% pe seria ajustata sezonier”, arata datele INS. Atat seria bruta,…

- Juventus primește vizita celor de la Frosinone, de la 13:30, in runda #26 din Serie A. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 2 și Digi Sport 2. https://www.gsp.ro/rezultate-live/campionat/meciuri/7/etapa-20711/runda-26 Juventus continua sa spere…

- Creșterea cu cateva procente a PIB-ului Romaniei, daca nu chiar dublarea acestuia, zic specialiștii, s-ar putea obține cu ușurința prin dezvoltarea producției in industria de armament. In plin razboi pe granița noastra, in loc sa traga la turație maxima, fabricile controlate de Romarm fluiera a paguba.…

- ”Produsul Intern Brut in trimestrul IV 2023 a fost, in termeni reali, mai mic cu 0,4% comparativ cu trimestrul III 2023; In trimestrul IV 2023, fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul Intern Brut a inregistrat o crestere cu 2,9% pe seria bruta si cu 1% pe seria ajustata sezonier; Seria ajustata…