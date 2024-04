Stiri pe aceeasi tema

- Un atac ucrainean cu drona a facut doi morti in regiunea rusa de frontiera Belgorod, in vestul tarii, a informat guvernatorul local, in aceasta dimineata.“Satul Poroz, din cartierul urban Graivoron, a fost atacat de fortele armate ucrainene cu drone. In urma proiectarii a doua dispozitive explozive,…

- Ucraina a returnat trupurile a 99 de militari AFU decedați in urma schimbului cu Rusia, a anunțat Comandamentul de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de razboi. Potrivit sediului, majoritatea acestora, 77 de persoane, au murit in regiunea Donețk, 20 in regiunea Zaporojie și doua in regiunea…

- Ucrainenii susțin ca au atacat o fabrica de drone din Rusia. Fabrica a fost atacata cu drone ucrainene. Acesta este unul dintre atacurile aeriene produs la o distanța de peste 1.000 de kilometri. Autoritațile militare din Ucraina au cofirmat ca s-au aflat in spatele atacului cu drone asupra regiunii…

- Rusia a atacat in noaptea de marți spre miercuri regiunea ucraineana Sumi. In urma loviturilor cu drone, o cladire de apartamente a fost distrusa parțial. Potrivit autoritaților locale, in ultima zi au avut loc sute de explozii in regiune in urma atacurilor. Miercuri dimineața, presa rusa și cea ucraineana…

- Doua depozite de carburant au fost atacate cu drone, marti dimineata, la Orel si Kstovo, doua orase rusesti situate la 160 de kilometri de frontiera ucraineana, respectiv la 450 de kilometri est de Moscova, au anuntat guvernatorii regionali, transmite AFP. Ambele atacuri au fost urmate de incendii.…

- Armata a precizat intr-un comunicat ca 10 drone Shahed au fost doborate deasupra portului Odesa de la Marea Neagra. „Un alt atac masiv cu drone pe timp de noapte al rusilor in regiunea Odesa. Activitatea de lupta a durat o ora si jumatate”, a declarat Oleh Kiper, guvernatorul regiunii Odesa. „Unitatile…

- Doua persoane au fost ucise, iar una a fost grav ranita vineri, intr-un atac ucrainean cu drona vizand un sat din regiunea rusa Belgorod, situata la frontiera cu Ucraina si vizata cu regularitate in tiruri ucrainene, anunta guvernatorul regional Veaceslav Gladkov, relateaza AFP, potrivit de news.ro.

- Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un bombardament imputat Kievului in orasul rus Belgorod, a anuntat guvernatorul acestei regiuni frontaliere cu Ucraina care este vizata frecvent de tiruri, relateaza AFP.