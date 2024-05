Un atac cu drone a provocat, sambata noaptea, un incendiu la o rafinarie de petrol din regiunea Volgograd din Rusia, a informat guvernatorul Andrei Bocharov pe Telegram, potrivit The Kyiv Independent. „Incendiul a fost stins. Nu au fost victime”, anunța Bocharov. Mai multe canale Telegram au postat fotografii și videoclipuri cu o structura […] Articolul Razboi in Ucraina, ziua 808. Atac cu drone la o rafinarie din Rusia. Evacuari in zona Harkov a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .