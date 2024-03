Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a lansat in cursul nopții de sambata spre duminica atacuri cu drone asupra Kievului și sudului Ucrainei, ranind cel puțin un civil și avariind o conducta de gaz și cladiri rezidențiale in Mykolaiv, a anunțat armata ucraineana. Forțele aeriene ucrainene au transmis pe Telegram ca sistemele sale…

- Ucraina a revendicat vineri un atac cu drone asupra a doua rafinarii de petrol din regiunea Krasnodar, in sudul Rusiei, dupa ce Ministerul Apararii de la Moscova a susținut ca a neutralizat 19 drone inamice.

- Sistemele ruse de aparare antiaeriana au distrus sau interceptat 21 de drone lansate de Ucraina deasupra peninsulei Crimeea si mai multor regiuni din Rusia, au relatat agentii de presa ruse, citand Ministerul Apararii de la Moscova, potrivit Reuters.

- Rachete rusești au lovit cele mai mari doua orașe din Ucraina, omorand 18 persoane, ranind peste 130 și deteriorand locuințe și infrastructura, a declarat președintele Volodimir Zelenski. Razboiul purtat de Moscova se apropie de al treilea an. Orașul Harkiv, situat in estul țarii, a suferit trei valuri…

- Forțele aeriene ucrainene au transmis marți ca au distrus o nava a flotei ruse in Marea Neagra suspectata ca ar transporta drone de fabricație iraniana Shahed folosite de Moscova pentru bombardamente

- Rusia a lansat 15 drone asupra Ucrainei, majoritatea in sudul țarii, in cursul nopții de sambata spre duminica, apararea aeriana distrugand 14 dintre ele, a anunțat duminica armata ucraineana, citata de Reuters. „In urma luptelor aeriene, forțele aeriene și forțele de aparare ale Ucrainei au distrus…

- Un atac cu numeroase drone s-a produs in noaptea de sambata spre duminica in regiunea Odesa din Ucraina. O persoana a murit, a anunțat guvernatorul ucrainean al regiunii, potrivit Reuters. Resturile dintr-o drona doborata au ucis un civil in regiunea Odesa, a declarat duminica guvernatorul Oleh Kiper…

- Sistemele de aparare aeriana ale districtul Naro-Fominsk din regiunea Moscovei au detectat și interceptat o drona ucraineana care zbura spre Moscova, conform datelor preliminare, nu au existat victime sau pagube