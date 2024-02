Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a amenințat ca va folosi arme nucleare impotriva SUA, Regatului Unit, Germaniei și Ucrainei daca Moscova pierde toate teritoriile ucrainene ocupate, relateaza Kyiv Independent. Medvedev, care este și fost președinte al Rusiei, a…

- Ucraina a acuzat vineri Rusia ca a folosit substanțe toxice in peste 200 de atacuri pe campul de lupta numai in luna ianuarie. Ucraina a acuzat anterior Moscova de utilizarea cloropicrinei, care a fost folosita ca gaz otravitor in Primul Razboi Mondial, noteaza Reuters. Statul major ucrainean a declarat:…

- O pensionara din Rusia in varsta de 72 de ani a primit o pedeapsa de cinci ani și jumatate de inchisoare pentru ca ar fi distribuit online o postare despre victimele inregistrate de armata rusa in Ucraina, au anunțat luni, 29 ianuarie, grupurile care militeaza pentru apararea drepturilor omului, citate…

- Statul rus si-ar putea reduce participatiile detinute la unele companii mari, insa va mentine o participatie majoritara, pe lista aflandu-se aproximativ 30 de firme pentru o posibila privatizare, a anuntat joi ministrul rus de Finante, Anton Siluanov, transmite Reuters.In contextul sanctiunilor occidentale,…

- Rusia pornește de la ipoteza ca sancțiunile impuse impotriva sa de Statele Unite și aliații sai vor dura mulți ani, dar și de la ideea ca influența SUA asupra economiei mondiale este in scadere, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters. Peskov a comentat…

- Rusia a acuzat miercuri Occidentul ca incearca sa-i obstructioneze participarea la reuniunea ministeriala de la Skopje a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), ce va fi boicotata de Ucraina si de tarile baltice pentru a denunta prezenta sefului diplomatiei ruse, Serghei Lavrov,…

- Rusia nu are planuri agresive si nici „expansioniste” in Europa, a asigurat luni ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a anuntat ca va lua parte la reuniunea OSCE in Macedonia de Nord daca Bulgaria ii va permite sa treaca prin spatiul aerian, relateaza agentiile EFE si Reuters. „Rusia nu are…