- Presedintele rus Vladimir Putin va face o vizita oficiala in Turcia pe 12 februarie, țara membra NATO, unde se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri un oficial turc, citat de Reuters.Calatoria marcheaza prima vizita a lui Putin intr-o tara NATO de cand Rusia a invadat…

- Un tribunal rus l-a condamnat marți pe un fost ofițer superior din cadrul Garzii Naționale la șase ani intr-o colonie penitenciara dupa ce l-a gasit vinovat de cumpararea de echipamente incapabile sa protejeze podul care leaga sudul Rusiei de Crimeea, a relatat agenția de presa de stat TASS, citata…

- Statul ucrainean risca sa sufere o "lovitura ireparabila" in cazul in care conflictul se prelungeste, a afirmat marți, 16 ianuarie, președintele rus Vladimir Putin, apreciind ca initiativa pe front este de acum "in intregime" de partea fortelor Moscovei, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Nu doar ca…

- Ucraina acuza Rusia ca utilizeaza un gaz interzis de ONU. Este vorba, mai exact, despre un explozibil ce contine componente interzise și care ar fi folosit impotriva soldatilor ucraineni aflati in transee. Anunțul a fost facut duminica de Statul major al armatei ucrainene, relateaza DPA. Kievul afirma…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat intr-un interviu publicat luni ca ideea conform careia Rusia castiga razboiul este doar un "sentiment", iar Moscova sufera in continuare pierderi grele pe campul de lupta, informeaza Reuters.

- Se pare ca Universitatea de Stat din Moscova (MGU) iși incheie programul de master in „razboiul informațional și hibrid” (menit sa-i invețe pe studenți cum sa creeze operațiuni informaționale și sa conduca un razboi hibrid), generand indignare din partea propagandistului rus Vladimir Solovyov.

- Vladimir Putin le-a spus miercuri liderilor țarilor membre ale grupului G20 ca este necesar ca lumea sa se gandeasca la cum sa fie oprita „tragedia” razboiului din Ucraina. Acesta a susținut totodata ca Moscova n-a refuzat niciodata sa participe la negocieri de pace cu Kievul, relateaza Reuters . Adresandu-se…

