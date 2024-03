Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Donald Tusk a condamnat sambata cu fermitate „atacul brutal” comis vineri seara la periferia Moscovei, soldat cu cel putin 133 de morti, exprimandu-si in acelasi timp speranta ca acesta sa nu devina „un pretext” pentru o „escaladare a violentei”, relateaza AFP. „Polonia condamna cu…

- In timp ce Rusia se resimte in urma atacului devastator la o sala de concerte, Kievul se teme ca Vladimir Putin va exploata varsarea de sange pentru a-și intensifica razboiul din Ucraina, indiferent de cine este vinovat.

- Rusia este in stare de razboi in Ucraina, declara – pentru prima oara de la inceputul conflictului, in februarie 2022 – purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-un interviu acordat site-ului rus aif.ru , citat de agentia oficiala rusa de presa Tass. ”Ne aflam in stare de razboi. Da,…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak a declarat luni ca ideea liderului rus Vladimir Putin de a crea o zona tampon in interiorul teritoriului ucrainean este un indiciu clar ca Moscova planuieste sa escaladeze razboiul din Ucraina, informeaza News.ro, care citeaza Reuters.Vladimir Putin…

- In prima zi a alegerilor prezidentiale, presedintele rus, Vladimir Putin, a prezidat reuniunea Consiliului rus de Securitate și a acuzat Kievul ca incearca sa perturbe alegerile din Rusia, comentand luptele de la granița dintre Rusia si Ucraina, relateaza Rador Radio Romania. ''Inamicul nu a avut…

- Atacurile cu drone din Ucraina au vizat trei rafinarii de petrol aflate in adancimea teritoriului rus, in ceea ce președintele Vladimir Putin a descris ca o incercare de a perturba viitoarele alegeri prezidențiale. Pe 13 martie, o lovitura cu drona a provocat un incendiu la uzina Rosneft PJSC din…

- Coreea de Nord este in prezent cel mai mare furnizor de arme al Rusiei, a declarat șeful serviciului ucrainean de informații militare (GUR), generalul Kirilo Budanov, intr-un interviu publicat duminica, 21 ianuarie, de publicația Financial Times (FT), potrivit The Kyiv Independent.Coreea de Nord a transferat…

- "Potrivit celor mai recente informatii, 12 adulti si doi copii au murit la Belgorod. In plus, 108 persoane, inclusiv 15 copii, au fost ranite", a scris pe Telegram Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta.Imaginile publicate de autoritati au aratat masini in flacari si cladiri cu geamurile sparte.Presedintele…