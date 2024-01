Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 707. Volodimir Zelenski i-a cerut, luni, comandantului armatei ucrainene Valerii Zalujni sa demisioneze, insa acesta a refuzat, alimentand speculatii cu privire la faptul ca va fi dat afara.

- Autoritatile ucrainene au anuntat repatrierea ramasitelor a 77 de militari ucraineni, o procedura prevazuta de ”mult timp”, finalizata in pofida prabusirii unui avion militar rus in conditii tulburi, de care Moscova acuza Kievul, relateaza AFP, informeaza News.ro.Rusia acuza Ucraina de doborarea…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri seara o ancheta internationala in cazul avionului rusesc doborat care, potrivit Moscovei, transporta prizonieri ucraineni in drum spre un schimb de prizonieri, transmite AFP. „Este evident ca rusii se joaca cu vietile prizonierilor ucraineni,…

- Rusia și Ucraina au anunțat miercuri, 3 ianuarie, eliberarea, fiecare, a cate circa 230 de prizonieri de razboi, in cadrul celei mai ample operațiuni de acest gen inregistrata in aproape doi ani de razboi. Este primul schimb de prizonieri realizat de vara trecuta, autoritațile ucrainene acuzand Moscova…

- Ucraina și Rusia au anunțat miercuri (3 ianuarie) primul lor schimb de prizonieri de razboi, dupa aproape cinci luni, peste 200 fiind eliberați de fiecare parte dupa ceea ce Moscova a declarat ca este o negociere complexa care implica medierea Emiratelor Arabe Unite, potrivit Reuters. Ministerul rus…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat miercuri ca a recuperat 248 de soldati intr-un schimb de prizonieri cu Ucraina, primul in cateva luni, Kievul acuzand Moscova ca blocheaza negocierile pe aceasta tema

- "Potrivit celor mai recente informatii, 12 adulti si doi copii au murit la Belgorod. In plus, 108 persoane, inclusiv 15 copii, au fost ranite", a scris pe Telegram Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta.Imaginile publicate de autoritati au aratat masini in flacari si cladiri cu geamurile sparte.Presedintele…

- Incurajata de esecul contraofensivei ucrainene, Moscova crede mai mult ca oricand ca pacea presupune o Ucraina amputata de regiunile sale estice si sudice, a declarat, intr-un interviu publicat miercuri, 6 decembrie, de AFP, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, potrivit Agerpres.Zaharova…