- Așa cum s-a anunțat, Moscova susține ca avionul Ilusin-76 la bordul caruia s-au aflat și 65 prizonieri de razboi ucraineni ce urma sa fie schimbați cu prizonieri ruși a fost doborat de rachete ucrainene. Consiliul de Securitate al ONU s-a intrunit joi la cererea Moscovei. De precizat ca autoritațile…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut miercuri seara o ancheta internationala in cazul avionului rusesc doborat care, potrivit Moscovei, transporta prizonieri ucraineni in drum spre un schimb de prizonieri, transmite AFP. „Este evident ca rusii se joaca cu vietile prizonierilor ucraineni,…

- Rusia și Ucraina au anunțat miercuri, 3 ianuarie, eliberarea, fiecare, a cate circa 230 de prizonieri de razboi, in cadrul celei mai ample operațiuni de acest gen inregistrata in aproape doi ani de razboi. Este primul schimb de prizonieri realizat de vara trecuta, autoritațile ucrainene acuzand Moscova…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat miercuri ca a recuperat 248 de soldati intr-un schimb de prizonieri cu Ucraina, primul in cateva luni, Kievul acuzand Moscova ca blocheaza negocierile pe aceasta tema

- Rusia a promis ca va raspunde acestei lovituri atribuite armatei ucrainene si care a facut 21 de morti si peste 100 de raniti la Belgorod, cea mai mortala pentru civilii din Rusia de la inceputul conflictului in februarie 2022.Este "un atac orb si deliberat impotriva unei tinte civile", a spus ambasadorul…

- Mai multe drone rusesti au atacat Kievul in noaptea de marti spre miercuri, cel putin doua atacuri au vizat orasul Harkov din vestul Ucrainei, iar noua persoane au fost ranite in bombardamentele din Herson, in sudul Ucrainei, transmite AFP."In timpul bombardarii orasului Herson din aceasta seara de…

- Incurajata de esecul contraofensivei ucrainene, Moscova crede mai mult ca oricand ca pacea presupune o Ucraina amputata de regiunile sale estice si sudice, a declarat, intr-un interviu publicat miercuri, 6 decembrie, de AFP, purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, potrivit Agerpres.Zaharova…

- Kievul si Moscova anunta vineri un acord in vederea repatrierii unui orfan ucrainean, Bogdan Iermohin, in varsta de 17 ani, transferat in Rusia din orasul ucrainean Mariupol dupa ce acesta a fost ocupat de catre armata rusa in urma unui asediu sangeros, si care urmeaza sa se intalneasca cu tutorele…