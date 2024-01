Stiri pe aceeasi tema

- "Nu este cazul sa ne pregatim de razboi", a spus Ciolacu intr-un raspuns scurt la intrebarile adresate de jurnalisti despre reactia Romaniei in acest context, relateaza agerpres.Miercuri, seful Statului Major al armatei britanice, generalul Patrick Sanders, a facut apel la "antrenarea si echiparea unei…

- SUA vor ca Ucraina sa vor ca Ucraina sa prezinte un plan clar de razboi și ar putea discuta aceasta problema cu președintele Volodimir Zelenski in timpul vizitei sale la Forumul Economic Mondial de la Davos, saptamana viitoare, scrie Bloomberg, citand surse oficiale.

- Zelenski vrea sa-i aduca in țara pe ucrainenii care au fugit de razboi: 'Nu numai sa aparam Ucraina, ci și sa platim taxe!'Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a comentat posibilitatea de a antreba ucraineni in strainatate. El a menționat ca intrebarea nu este despre persoanele care au plecat in…

- Cresc temerile ca un nou regim oligarhic a inceput sa apara in Ucraina in timpul președintelui Volodimir Zelenski și al șefului biroului prezidențial Andri Iermak, scrie in Bussine Insider jurnalistul Paul Starobin, fost șef al biroului de la Moscova al Business Week.

- Razboi in Ucraina, ziua 658. Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat ca a semnat un decret de acordare a unui ajutor militar in valoare de 200 de milioane de dolari pentru Ucraina, in cadrul unei intalniri cu Volodimir Zelenski la Casa Alba.

- UPDATE: Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, in mesajul transmis joi seara catre compatrioți: „Colaboram cu partenerii pentru a consolida apararea aeriana a Ucrainei. Cu cat cerul, orașele și toate localitațile Ucrainei sunt mai bine protejate, cu atat mai multe oportunitați economice vor avea…

- Razboi in Ucraina, ziua 622. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe fostul presedinte american Donald Trump in tara sa pentru o lectie de diplomatie in vreme de razboi. Intr-un interviu din septembrie, Trump s-a laudat ca daca va fi real

- Razboi in Ucraina, ziua 621. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminica, intr-un interviu pentru postul american NBC, ca „nu este pregatit” pentru discutii cu Rusia, cat timp aceasta nu isi retrage trupele din Ucraina.