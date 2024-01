Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 707. Volodimir Zelenski i-a cerut, luni, comandantului armatei ucrainene Valerii Zalujni sa demisioneze, insa acesta a refuzat, alimentand speculatii cu privire la faptul ca va fi dat afara.

- Razboi in Ucraina, ziua 707. Volodimir Zelenski i-a cerut, luni, comandantului armatei ucrainene Valerii Zalujni sa demisioneze, insa acesta a refuzat, alimentand speculatii cu privire la faptul ca va fi dat afara.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut luni demisia comandantului armatei ucrainene Valerii Zalujni sa demisioneze, insa generalul a refuzat, alimentand speculatii cu privire la faptul ca va fi dat afara, relateaza The Guardian.Tensiuni intre cei doi se acumuleaza de mai multe saptamani,…

- Razboi in Ucraina. Conflictul mocnit dintre Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, si Valeri Zalujnii, generalul care conduce armata ucraineana, pare sa fi ajuns la un final. Mai multi politicieni si jurnalisti din Ucraina au anuntat pe canalele de Telegram ca seful armatei ucrainene a fost demis.…

- Unitațile grupului de forțe de Sud au respins patru contraatacuri ale armatei ucrainene și au invins, de asemenea, brigazile 22 mecanizate, 10 de asalt montan și 1-a brigazi prezidențiale ale Ucrainei, a comunicat șeful centrului de presa al grupului, Vadim Astafiev

- Razboi in Ucraina, ziua 675. Patru persoane, intre care trei copii, si-au pierdut viata si altele au fost ranite in mai multe atacuri ale armatei ucrainene in doua regiuni rusesti de la granita cu Ucraina, au declarat sambata autoritatile locale.

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins, marti, in conferinta sa de presa de final de an, sugestiile privind neintelegerile cu comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, asigurand ca mentine o relatie de lucru cu acesta, relateaza Reuters, potrivit digi24.ro .

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a respins, marti, in conferinta sa de presa de final de an, sugestiile privind neintelegerile cu comandantul-sef al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnii, asigurand ca mentine o relatie de lucru cu acesta, relateaza Reuters.