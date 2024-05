Stiri pe aceeasi tema

- Avertismentul a venit in momentul in care Trump Media a oferit actionarilor instructiuni detaliate despre cum sa evite ca cineva sa imprumute actiunile vanzatorilor in lipsa, care apoi efectueaza tranzactii pariand ca pretul actiunilor va scadea. Trump Media i-a transmis avertismentul directorului general…

- Pretul actiunilor Trump Media, proprietara aplicatiei Truth Social, a incheiat tranzactiile de joi in urcare cu aproape 26%, consemnand cresteri puternice pentru a doua zi consecutiv, transmite CNBC, citat de news.ro.

- Piata locala de capital a inregistrat evolutii pozitive in anul 2023, valoarea totala tranzactionata pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) si pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) atingand nivelul de 38,04 miliarde de lei, in crestere cu peste 58% comparativ cu nivelul…

- Omul de afaceri britanic a declarat pentru CNBC ca platforma de socializare a fostului presedinte american inca nu isi dovedeste viabilitatea financiara pe o piata de publicitate deja provocatoare. ”Este un pic de neinteles. Care sunt veniturile acolo?” a spus Sorrell, fondatorul si presedintele executiv…

- Compania, care se va numi Trump Media & Technology Group Corp (TMTG), este rezultatul unei combinatii dintre compania lui Trump si compania de tip fantoma Digital World Acquisition Corp, deja listata la bursa. Majoritatea actionarilor DWAC au votat vineri pentru aprobarea fuziunii cu TMTG. Acea fuziune…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,2%, reducand castigurile prudente de dimineata. Actiunile companiilor din mass-media au incheiat sesiunea cu 0,7% mai sus, in timp de componenta sectorului minier a scazut cu 1,4%. Indicele german DAX a scazut cu 0,11%, CAC 40 al bursei franceze…

- Mike Gill, 56 de ani, a murit din cauza ranilor, la o saptamana dupa ce a fost ranit la Washington DC, prin impuscare „in cap”, potrivit fostului președinte american Donald Trump, de catre un atacator care voia sa-i fure masina, relateaza Sky News si Fox 5, citate de News.ro.Fost regulator al Bursei…