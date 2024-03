Drone ucrainene au lovit rafinării din Rusia, inclusiv Lukoil! Incendiu puternic în orașul Oryol Atacurile Ucrainei asupra Rusiei s-au intețit, in ultima perioada. Noaptea trecuta, o rafinarie din orașul rusesc Oryola fost lovita de drone ucrainene. Drone ucrainene au lovit rafinarii din Rusia! In urma unui astfel de atac, a izbucnit un incendiu de proporții in orașul Oryol, situat in vestul Rusiei, la 220 de kilometri de granița cu Ucraina. Drone ucrainene au lovit rafinarii din Rusia Cel care a vorbit despre atac a fost chiar Andrey Klychkov, guvernatorul regiunii Oryol, care a postat un mesaj pe pagina sa de Telegram. Acesta a spus ca mai multe drone au lovit rafinaria din orașul sau.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

