Presedintele Volodimir Zelenski s-a adresat, miercuri seara, membrilor Congresului american, carora le-a spus, intr-un discurs rostit in limba engleza, ca tara sa rezista, gratie ajutorului primit, si este decisa sa nu cedeze in fata agresiunii ruse. Totodata, liderul de la Kiev a transmis ca asistenta de zeci de miliarde de dolari aprobata pentru a spijini […] VIDEO. Zelenski, in Congresul SUA: „Nu ne vom preda niciodata. Banii vostri nu sunt un act de caritate"