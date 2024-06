Stiri pe aceeasi tema

- Pentru al doilea an consecutiv, echipa Centrului de Inovare si Transfer Tehnologic pentru Managementul varstnicului si imbatranirii sanatoase, MAVIS, din cadrul Universitatii de Medicina si Farmacie ‘Grigore T. Popa’ din Iasi ajunge la ‘Heart Hackaton’, care anul acesta se va desfasura, pe 12 noiembrie,…

- Trofeul Games of Science 2024 a ajuns la Iași! Ediția din 2024 a Games of Science a fost caștigata de Otilia Pintilii, studenta in anul al III-lea la Facultatea de Bioinginerie Medicala, din cadrul UMF Iași. Games of Science este un proiect de promovare a comunicarii științei pe ințelesul publicului…

- Un barbat din Statele Unite ale Americii a caștigat la loterie 100.000 de dolari jucand numarul de inregistrare al mormantului soției lui. Leonard Beach a primit un bilet de loterie gratuit, in urma unei promoții pentru Loteria de Stat din Massachusetts, și a devenit unul dintre cei trei caștigatori…

- Klaus Iohannis, vizita in SUA. Președintele va fi primit la Casa Alba de Joe Biden Președintele Klaus Iohannis efectueaza, in perioada 7-8 mai 2024, o vizita de lucru la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii. Programul vizitei prevede o intalnire cu președintele SUA, Joe Biden, la Casa Alba,…

- Consilierii Județeni de Iași au votat, astazi, in unanimitate acordarea titlului de cetațean de onoare soților Nedea. Timp de peste 40 de ani, aceștia au predat disciplina Biologie la Colegiul Național „Costache Negruzzi” din Iași, iar in zilele de weekend pregateau gratuit copiii care proveneau din…

- Biserica, spital duhovnicesc Reprezentanții Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași au organizat in ziua de marți, 16 aprilie 2024, incepand cu ora 14, conferința „Biserica, spital duhovnicesc”. Prelegerea a fost susținuta de catre Inaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei…

- Milioane de oameni din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada au urmarit pe 8 aprilie eclipsa totala de soare, in vreme ce alții au admirat fenomenul in direct, pe internet. Soarele a fost complet acoperit de Luna timp de patru minute și 28 de secunde. Printre cei care au admirat fenomenul astronomic…

- Au inceput inscrierile in proiectul Studii aprofundate pentru elevi defavorizați (SAP-ed), ediția a XIV-a. Proiectul Studii aprofundate pentru elevi defavorizați (SAP-ed) se adreseaza elevilor defavorizați care intenționeaza sa susțina admitere la Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa”…