O ucraineancă și-a vândut copilul de 2 ani pe 19.000 de lire. Cu banii, intenționa să-și deschidă o afacere O ucraineanca de 19 ani a fost prinsa de polițiști in timp ce iși vindea fiul de 2 ani pe 19.000 de lire. Tanara intenționa sa-și deschida o afacere din acei bani, conform TheSun. Polițiștii ucraineni au gasit in posesia tinerei un teanc de bancnote pe care le primise de la persoana care ii „cumparase” […] The post O ucraineanca și-a vandut copilul de 2 ani pe 19.000 de lire. Cu banii, intenționa sa-și deschida o afacere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

