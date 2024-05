Stiri pe aceeasi tema

- Un primar și o vrajitoare au pus un orașel din Franța in centrul unui incredibil scandal de corupție. Edilul e acuzat ca a cheltuit banii contribuabililor pentru clarviziuni, in timp ce ghicitoarea și-a umplut buzunarele. Amandoi sunt acum arestați.

- Un fost angajat al Marinei britanice care a fost acuzat de spionaj pentru China și care fusese eliberat pe cauțiune a fost gasit mort intr-un parc din Maidenhead. Poliția britanica spune ca investigheaza decesul inexplicabil, relateaza Reuters. Poliția a declarat ca investigheaza un deces inexplicabil,…

- Un primar din Gorj se afla in centrul unui scandal, dupa ce ar fi lovit cu mașina o tanara care susține partidul AUR. Caz halucinant in Gorj, unde un primar ar fi lovit cu mașina o tanara care susține un partid advers. Incidentul a avut loc in comuna Stejari, condusa de primarul Partidului Social Democrat…

- Compania Nationala Posta Romana a anunțat, vineri, ca pensiile au fost distribuite, pana la acest moment, ”intr-un procent covarsitor”, iar pana la sfarsitul zilei se estimeaza ca se va ajunge aproape la procentul maxim. Situatiile in care pensia nu a fost livrata reprezinta cazuri exceptionale. ”Aceste…

- Un angajat al IKEA și alte șase persoane au fost reținuți de poliție. Anchetatorii il acuza pe salariatul companiei ca a facut 55 de retururi false. Prejudiciul se ridica la aproape 90.000 de euro. ”La data de 11 aprilie 2024, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul…

- Un colonel in retragere din armata SUA a trimis secrete secrete clasificate ale Pentagonului despre invazia Rusiei in Ucraina prin intermediul unui site de intalniri unei persoane despre care credea ca este o femeie din Ucraina, care l-a numit ”iubitul – informator secret”, potrivit unor documente depuse…