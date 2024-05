Stiri pe aceeasi tema

- Directoarea Directiei Resurse Umane din Ministerul Sanatatii, un functionar din minister si alte doua persoane au fost trimise in judecata, pentru fapte asimilate celor de coruptie, cei doi functionari publici fiind suspectati ca au transmis unei persoane subiectele pentru un concurs de angajare pe…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind unele masuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea pretului energiei. Sumele vor fi asigurate, partial, din fonduri externe nerambursabile.…

- Elveția a blocat active rusești in valoare de 13 miliarde de franci (14,3 miliarde de dolari) deținute in aceasta țara, inclusiv peste 7 miliarde de franci in rezerve și active ale bancii centrale de la Moscova, potrivit Bloomberg. In 2023, autoritațile elvețiene au blocat 580 de milioane de franci…

- Scandal la Colegiul Național din Iași, dupa ce un elev a primit nota 1 la Muzica fara sa fi copiat. Copilul e in clasa a VI-a și n-a știut sa puna notele in portativ la o lucrare de control. Claudia Monica și Marius Catalin Palaghia, parinții minorului A.T. au depus la Tribunalul Bacau o acțiune […]…

- Parintele Calistrat, duhovnicul de la Manastirea Vladiceni din Iași, a vorbit in predica sa din prima zi a Postului Mare despre lucrurile care conteaza cu adevarat atunci cand vrem sa ne apropiem de Dumnezeu. Simpla abținere de la alimente și bautura nu inseamna nimic, daca nu este insoțita de smerenie,…

- Trupe speciale de scara blocului. Pe rețele sociale a aparut un clip in care un luptator de la trupele speciale din Iași exerseaza tactici in scara blocului. The post “Batman” de la trupele speciale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Dornic sa caștige un nou mandat pentru Primaria Capitalei, Nicușor Dan vrea sa știe cu exactitate, de aceasta data, valoarea adevarata a cladirilor și terenurilor din oraș. Instituția a scos la licitație un contract de un 1 milion de euro pentru evaluarea proprietaților din București. Potrivit unui…

- Un barbat a fost retinut de procurorii DNA Iasi, dupa ce initial ar fi amenintat si lovit politisti pentru a-i determina sa nu il sanctioneze pentru distrugerea unui autoturism, iar ulterior le-ar fi promis agentilor sume intre 3.000 lei si 30.000 de euro, in acelasi scop. Procurorii Directiei Nationale…