Momentul in care mai mulți șoferi dau șpaga polițiștilor a fost surprins de camerele video. Banii, inmanați cu actele au fost refuzați de polițiștii din Albania. In ciuda cadrului juridic strict pentru incidentele de mita, astfel de incidente au loc in multe țari, inclusiv in Albania. Dovada sunt cateva inregistrari video ale poliției albaneze care […]