VIDEO. Șoferul unei mașini aflate în trafic, amenințat cu un cuțit de un bărbat agitat, în centrul Galațiului Un galațean in varsta de 32 ani, care a amenințat cu un cuțit o alta persoana s-a ales cu dosar penal. Incidentul s-a petrecut aseara, in Galați, in zona stației de autobuz din Tiglina1. Un echipaj de jandarmerie a fost sesizat prin 112 ca un participant la trafic a reclamat faptul ca șoferul unei mașini

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un galațean in varsta de 32 ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a amenințat cu un cuțit o alta persoana. Incidentul s-a petrecut vineri seara, in Galați, in zona stației de autobuz din Tiglina1.

