- Un autocar plin cu copii a fost cuprins de flacari, in Moldova Noua. Autobuzul, in care se aflau 30 de copii, a luat foc in timp ce se afla in trafic. Autocarul in care se aflau copiii care mergeau spre școala a luat foc in timp ce se afla in trafic. Șoferul a fost cel […] The post FOTO. Un autocar…

- Din primele informatii, totul s a intamplat in urma cu scurt timp, in Moldova Noua. Autobuzul, in care se aflau 30 de copii, a luat foc in timp ce se afla in trafic. Soferul a fost cel care a vazut fumul gros si a evacuat imediat copiii. Incendiul ar fi pornit in urma unei defectiuni tehnice, in partea…

- Un incendiu puternic a izbucnit in Moscova, noaptea trecuta. Focul, care a cuprins o cladire rezidențiala, a lasat in urma 10 raniți. Alte cateva sute de persoane au fost evacuate. In your view, who's better saboteur – @johnnyjmils helping Ukrainians bomb Crimea or @tuckercarlson "accidentally" setting…

- Cei doi tineri de 16 si 19 ani, Dragos si Ilie, care au murit marti dimineata intr-un accident rutier urmat de un incendiu, pe DN24, in localitatea Berheci din Galați. In urma accidentului produs pe DN24, in localitatea Berheci din județul Galați, o masina și un camion au luat foc. Incendiul aparut…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, joi, ca parinții vor putea ridica tichetele educaționale in valoare de 500 de lei, tichete care se folosesc pentru achiziția de rechizite și imbracaminte. De asemenea, se extinde programul ”Masa Calda” de la 450 de școli la 1.000 de școli. ”Avem proiecte importante…

- Pompierii hunedoreni sunt in alerta dupa ce locuitorii din Vulcan au anunțat, miercuri, ca se simte un miros puternic de gaz. Peste 1.300 de elevi, din trei școli, au fost trimiși acasa. „Din primele verificari reiese faptul ca, sursa ar putea fi instalația de desulfurare a Termocentralei Paroșeni.…

- Șoferul beat și drogat implicat in accidentul de circulație in care un primar din Olt și-a pierdut viața a fost dat in urmarire internaționala in condițiile in care polițiștii suspecteaza ca acesta a reușit sa fuga din țara. Din cauza zilelor libere de sarbatorile de iarna, publicarea rezultatelor analizelor…