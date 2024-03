Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat si o femeie au fost loviti de o masina in urma unei sicanari in trafic care a avut loc in Bucuresti. Barbatul fusese anterior lovit cu pumnul in fata de soferul care a dat cu masina peste cei doi. Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat vineri, ca politistii au retinut un barbat de 38…

- Un polițist din cadrul Postului de Poliție Banca a ajuns in stare grava la spitalul din Barlad, dupa ce a fost mușcat de un caine chiar in timp ce se afla in timpul serviciului. Animalul, rasa ciobanesc caucazian, se afla in proprietatea unei societați comerciale, care are gard langa postul de poliție.…

- Fostul parlamentar și prefect de Gorj, Dan Ilie Morega a fost pus sub control judiciar pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere. Masura a fost dispusa de procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 București. „Din probele administrate in cauza…

- Doi barbati care au fost implicati intr-o altercatie in Petrosani au fost chemati la sediul Politiei din municipiu, pentru a fi audiati, insa la un moment dat cei doi au avut un schimb de replici, dupa care au inceput sa se loveasca. Un politist a intervenit pentru a-i desparti pe cei doi, politistul…

- Radarele vor fi semnalate, iar detectoarele de radar vor fi permise. Aceste prevederi se regasesc in propunerea legislativa adoptata tacit de Senat. Senatul a adoptat tacit, luni, o propunere legislativa de modificare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice prin care amplasarea radarelor…

- Fostul prefect de Gorj nu mai are voie sa urce la volan timp de jumatate de an. Este concluzia psihiatrilor care l-au evaluat la solicitarea Poliției. Insa Dan Ilie Morega vrea sa ceara o contraexpertiza, fiind convins ca va conduce din nou peste doar o luna. Dan Ilie Morega (78 de ani) a fost externat,…

- Fostul prefect și parlamentar de Gorj, Dan Ilie Morega, a fost internat la secția Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Masura a fost dispusa de polițiștii din Targu Jiu, dupa ce Morega a fost prins, de 4 ori in ultimele doua saptamani la volan, deși avea dreptul de conducere anulat.…