VIDEO/ Niciun supravieţuitor după prăbuşirea avionului în sudul Chinei Nu exista niciun supravietuitor in urma prabusirii avionului companiei China Eastern Airlines cu 132 de persoane la bord, in sudul Chinei, a informat, marti, presa de stat chineza, citata de agentia DPA. Epava avionului a fost gasita, dar nimeni nu a fost gasit in viata, a anuntat canalul CCTV la aproximativ 18 ore dupa prabusire.

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

