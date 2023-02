Stiri pe aceeasi tema

- Toate declarațiile dinspre Rusia și Ucraina, dar și semnalele din teren, arata ca urmeaza o ofensiva a forțelor ruse, care va fi declanșata cel mai probabil in intervalul 15-25 februarie. Din punct de vedere strategic, rușii incearca sa duca la indeplinire obiectivul trasat de Kremlin referitor la ocuparea…

- Rusia va construi 25 de inchisori in regiunile anexate ale Ucrainei, aproape jumatate urmand sa fie in regiunea Donețk. Guvernul rus a insarcinat autoritatile sa construiasca 25 de colonii penitenciare in regiunile anexate din Ucraina, a relatat, miercuri, monitorul oficial al parlamentului, Parlamentskaia…

- 16 soldati rusi au fost raniti intr-o explozie din regiunea Belgorod din Rusia, langa granita cu Ucraina, potrivit serviciilor de urgenta citate de agentia de presa rusa Tass. Se pare ca un un soldat rus a detonat o grenada pe teritoriul unei unitați militare din regiunea Belgorod, unde era depozitata…

- Compania militara privata Patriot (PMC) a ministrului rus al Apararii, Serghei Soigu, care concureaza cu grupul paramilitar Wagner, al lui Evgheni Prigojin, a fost vazuta in apropiere de Vuhledar, in regiunea Donetk, relateaza Ukrainska Pravda. „In special, in zona Stepne de pe frontul Vuhledar, am…

- Rușii devin refugiați in propria lor țara din cauza razboiului declanșat de Putin in Ucraina. In regiunea Reazan, se fac pregatiri pentru o sosire in masa, de urgența, a locuitorilor din regiunea Belgorod. Jurnalistul ucrainean Denis Kazansky a scris despre acest lucru pe canalul sau Telegram, postand…

- Ministerul britanic al Apararii a anunțat ca trimite elicoptere in Ucraina pentru prima data de la inceputul razboiului, potrivit The Guardian. Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca va fi prima data cand aeronave pilotate vor fi trimise acestei națiuni devastate de razboi, dupa…

- Peste 700 de cadavre au fost descoperite in zonele din regiunile Harkov, Donetk si Herson, iar 90% dintre victime sunt civili, a declarat procurorul general al Ucrainei, Andrii Kostin, informeaza ukrinform.net citata de News.ro. „In ultimele doua luni, in zonele eliberate din regiunea Harkov, regiunea…

- Acordul care permite Ucrainei sa exporte cereale prin Marea Neagra a fost prelungit cu 120 de zile, scrie The Guardian. „Acordul va ramane in vigoare in termenii actuali timp de patru luni”, a transmis un oficial turc. Ministrul ucrainean al infrastructurii, Oleksandr Kubrakov, a declarat ca inițiativa…