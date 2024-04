Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a returnat trupurile a 99 de militari AFU decedați in urma schimbului cu Rusia, a anunțat Comandamentul de coordonare pentru tratamentul prizonierilor de razboi. Potrivit sediului, majoritatea acestora, 77 de persoane, au murit in regiunea Donețk, 20 in regiunea Zaporojie și doua in regiunea…

- Armata rusa a ocupat peste 300 de kilometri patrati din teritoriul ucrainean de la inceputul anului, a sustinut marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, la o intalnire cu conducerea fortelor armate, citat de presa straina. „Dupa stabilirea controlului asupra importantului bastion inamic Avdiivka,…

- Armata rusa continua sa inainteze in Ucraina dupa ce a cucerit bastionul Avdiivka si a ocupat peste 300 de kilometri patrati din teritoriul ucrainean de la inceputul anului, a transmis marti ministrul apararii rus, Serghei Soigu, la o intalnire cu conducerea fortelor armate, informeaza EFE, citata de…

- Rusia a lansat 14 drone de atac si un tir cu rachete asupra Ucrainei in cursul noptii, iar sistemele de aparare aeriana au distrus noua drone, precum si trei rachete ghidate deasupra regiunilor Harkov si Dnipropetrovsk, au anuntat luni fortele aeriene ucrainene. Pe de alta parte, Moscova susține ca…

- Franta a format circa 10.000 de militari ucraineni de la inceputul invaziei ruse asupra Ucrainei, a anuntat joi Ministerul Apararii francez, informeaza AFP, transmite AGERPRES . Aceste cursuri de instruire, asigurate „fie in Franta, fie in Polonia”, s-au concentrat pe manuirea unor echipamente particulare,…

- Armata ucraineana a anunțat ca și-a retras trupele din Avdiivka, orașul cheie din estul țarii, asediat de luni de zile de forțele rusești, transmite BBC. Seful armatei, Oleksandr Sirski, a precizat ca a luat decizia "pentru a evita incercuirea și pentru a pastra viețile și sanatatea personalului de…

- Banca Mondiala, ONU, Uniunea Europeana si guvernul de la Kiev au publicat joi o estimare conform careia reconstructia Ucrainei dupa razboi va costa 486 de miliarde de dolari, transmite AFP, transmite Agerpres. Evaluarea precedenta, din martie anul trecut, era de 411 miliarde de dolari. Distrugerile…

- Federația Rusa intenționeaza sa ocupe complet regiunile Donețk și Lugansk și o parte din regiunea Harkov pana la raul Oskil, pana in martie 2024”, a explicat Centrul Ucrainean pentru Strategii de Aparare. Se observa ca termenul „pana in martie” nu a fost ales intamplator, deoarece in martie vor avea…