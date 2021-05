Stiri pe aceeasi tema

- sursa foto: Facebook\ Adrian Bilba Un grup de pasari Flamingo a fost observat pe lacul Nuntași din județul Constanța. Adrian Bilba, managerul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, a postat pe Facebook mai multe imagini cu aceste pasari, pe lacul din apropierea localitații Istria care…

- Dupa exemplul dat de vecinii lor de Paștele Catolic, sarbatorit in Mircurea Ciuc in condiții de pandemie, brașovenii s-au organizat singuri si au pastrat distanta in noaptea de Inviere la catedrala din Piata Sfatului, relateaza Antena 3. Inspirați de dalele de gresie din Piata Sfatului, din Brașov,…

- Dupa mai puțin de 4 luni de mandat, Vlad Voiculescu era la minister cand a aflat, din presa, ca premierul il demite. A sperat pana in ultima clipa ca șeful partidului Dan Barna va rezolva situația, dar cand a vazut ca revocarea s-a facut, și-a strans armata de consilieri in birou. Conform unor surse…

- Incidentul a avut loc miercuri dimineața pe Autostrada A1, intre Sebeș și Deva, la kilometrul 338, in zona municipiului Oraștie, județul Hunedoara. Cabina unui TIR a acroșat o pasarela și a ramas agațata. Din fericire nu sujnt victime, dar au fost necesare restricții de circulație in zona, potrivit…

- Facebook isi transforma o parte din sediul sau din Menlo Park, California, intr-un centru public de vaccinare Covid-19, a anuntat directorul de operatiuni Sheryl Sandberg intr-o postare citata de CNBC. Facebook a incheiat un parteneriat cu Ravenswood Family Health Network pentru vaccinare. Sandberg…

- RO Vaccinare, the official national platform for information on COVID-19 vaccination announced on their Facebook page that a 24-hour vaccination centre is set to open at the County Hospital in Timisoara on March 23 and it will be the first 24-hour centre in Romania, according to Romania-Insider. Immunization…

- Video-sharing platform TikTok may launch a group messaging feature this year, putting the Chinese-owned app in more direct competition with social media rivals such as Facebook, according to a source that has declined to be identified as they were not authorised to speak to the media, Reuters reported. …

- Un aisberg imens cu o suprafata de 1.270 de kilometri patrati – cam cat aglomeratiile Parisului sau Londrei de mare – s-a desprins din Antarctica, in apropiere de statia britanica de cercetare Halley VI, anunta cercetatori britanici, relateaza AFP. Zona era sub supraveghere stricta, existand de ceva…