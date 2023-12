Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema din Colorado a hotarat marti ca Donald Trump nu este eligibil pentru presedintie din cauza actiunilor sale in timpul alegerilor din 2020 si a ordonat retragerea buletinelor de vot cu numele sau de la alegerile primare republicane din acest stat in vederea participarii la scrutinul prezidential…

- Decizie fara precedent in SUA. Fostul președinte Donald Trump nu ar putea candida la alegerile prezidențiale.Curtea Suprema din Colorado l-a eliminat marti pe fostul presedinte Donald Trump de pe buletinul de vot din statul Colorado pentru anul 2024, hotarand ca acesta nu este un candidat eligibil…

- Aceasta decizie a unei curti de apel din Washington, care mai poate fi totusi atacata cu inca un recurs, urmeaza unei plangeri in civil formulate de catre doi politisti care se aflau in cladirea Congresului in timpul asaltului si de catre un grup de aproximativ zece congresmeni membri ai Partidului…

- O judecatoare din Colorado i-a permis, vineri, lui Donald Trump sa ramana pe buletinul de vot la alegerile de anul viitor, dar a constatat ca „s-a angajat in insurectie”, declansand atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA. Cu toate acestea, judecatoarea a concluzionat ca ”purtarea si cuvintele…

- Curtea Suprema a SUA a adoptat pentru prima data un cod de etica pentru judecatorii sai, anunța BBC, citat de Rador Radio Romania.Curtea Suprema a Statelor Unite a adoptat pentru prima data un cod de etica privind conduita celor noua judecatori ai sai. Decizia a fost luata dupa mai multe luni…

- Omul de afeceri Adrian Zuckerman, fost ambasador al Statelor Unite in Romania in vremea președintelui Donald Trump, a indemnat autoritațile de la București sa negocieze mai ferm pentru intrarea Romaniei in Spațiul Schengen, in contextul in care, in decembrie 2023, Romania ar putea avea șansa unui nou…

- Fostul vicepresedinte din timpul presedintiei lui Donald Trump, Mike Pence, a anuntat sambata ca-si retrage candidatura pentru alegerile primare din Partidul Republican in vederea desemnarii candidatului la scrutinul prezidential de anul viitor, informeaza Agerpres preluand AFP."Am venit sa va spun…

- In timpul unui interviu pe care il acorda BBC, Ghazi Hamad, purtatorul de cuvant al gruparii Hamas a fost deranjat de intrebarile repetate referitoare la uciderea civililor israelieni in timpul atacului din 7 octombrie 2023. Potrivit spuselor sale, operațiunea din 7 octombrie a fost una militara, dar…