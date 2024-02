Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite a acceptat miercuri sa se sesizeze in problema imunitatii penale invocate de Donald Trump si sa o examineze la sfarsitul lunii aprilie, cu cateva luni inainte de alegerile prezidentiale, noteaza AFP. O Curte de apel federala a respins pe 6 februarie imunitatea penala…

- Dmitri Kiseliov, 69 de ani, prezentator și director general al canalului de stat Russia Today (RT), considerat unul dintre propagandiștii de seama ai regimului de la Kremlin, „i-a oferit președintelui american Joe Biden oportunitatea de a raspunde in oglinda” la interviul „de mare profil” al liderului…

- Donald Trump vrea „imunitate totala” pentru presedintii Statelor Unite, in contextul in care o Curte de Apel de la Washington ii examineaza cererea de imunitate fata de urmariri penale prin care este acuzat ca a incercat sa rastoarne in mod ilegal rezultatul alegerilor din 2020. ”Un presedinte al Statelor…

- "Nu este apt pentru functia de presedinte", conform celui de-al 14-lea amendament la Constitutie, care exclude de la raspunderea publica pe cei care s-au implicat in acte de "insurectie", a declarat intr-un document oficial secretarul democrat al statului Maine, Shenna Bellows, insarcinata cu organizarea…

- Statul american Maine a anuntat joi, 28 decembrie, ca Donald Trump, 77 de ani, nu va aparea pe buletinele de vot in alegerile primare republicane pentru alegerile prezidentiale din 2024, la o saptamana dupa o decizie similara in statul Colorado, in legatura cu asaltul asupra Capitoliului din 2021, informeaza…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat, vineri, sa se pronunțe in privința culpabilitații fostului președinte Donald Trump fața de tentativele de a rasturna și falsifica rezultatul alegerilor prezidențiale din 2020, dandu-i candidatului republican un avantaj nesperat in lupta sa cu justiția americana…

- Curtea Suprema din Colorado il considera pe Donald Trump neeligibil sa candideze la președintia SUA in 2024 in acest stat. Este neeligibil din cauza actiunilor sale in timpul alegerilor din 2020. El a ordonat retragerea buletinelor de vot cu numele sau de la alegerile primare republicane din acest stat…

- Curtea Suprema din Colorado a hotarat marti ca Donald Trump nu este eligibil pentru presedintie din cauza actiunilor sale in timpul alegerilor din 2020 si a ordonat retragerea buletinelor de vot cu numele sau de la alegerile primare republicane din acest stat in vederea participarii la scrutinul prezidential…