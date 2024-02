Stiri pe aceeasi tema

- O curte de apel federala din SUA a respins marti cererea de imunitate penala a lui Donald Trump, deschizand calea judecarii sale la Washington sub acuzatia ca a incercat sa rastoarne ilegal rezultatele alegerilor din 2020, relateaza AFP, Reuters si dpa. Trump, marele favorit la alegerile primare republicane…

- Chris Christie, singurul candidat la alegerile primare republicane care l-a criticat fara menajamente pe Donald Trump, dar care nu reusea sa aiba rezultate bune in sondaje, a anuntat miercuri ca renunta la cursa electorala, cu doar cateva zile inainte de caucus-urile (adunari electorale - n.r.) din…

- Democrații din statul Maine au adoptat o masura radicala, excludandu-l pe Donald Trump de pe buletinul de vot pentru alegerile primare prezidențiale din 2024, in cadrul unui efort disperat de a impiedica fostul președinte sa revina in competiție. Decizia a fost luata pe baza presupusului sau rol in…

- Decizie fara precedent in Statele Unite! Donald Trump a fost eliminat de pe buletinul de vot din Colorado pentru alegerile prezidentiale de anul viitor. Curtea Suprema din acest stat a stabilit ca republicanul a incitat si a participat la asaltul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Masura vine…

