VIDEO. Cu slănina la Dubai Doi conaționali au devenit virali dupa ce au postat pe TikTok un clip in care mananca slanina cu ceapa și beau palinca pe o plaja din Dubai. Aceștia au imparțit cu generozitate carnați, paine și ceapa, transformand plaja intr-o mare masa tradiționala. Sticla de palinca, se pare, nu a fost imparțita cu arabii.

- Doi romani au intins o masa cu produce tradițional romanești pe plaja in Dubai, iar imaginile s-au viralizat. Clip-ul a imparțit internauții in doua in timp ce unii i-au apreciat alții s-au aratat surprinși ca nu au fost amendați.

