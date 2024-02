Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Ploiești a admis luni cererea procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova și a dispus ”prelungirea masurii preventive a arestului preventiv fața de inculpatul Dinicu Cornel, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de distrugere din culpa care a avut ca urmare un dezastru…

- Un avion de mici dimensiuni a aterizat forțat pe un lac inghețat din statul american Utah, și nu s-a scufundat. Pilotul și singurul pasager aflat la bord au reușit sa iasa din avion. Aparatul de zbor a spart gheața la impact, insa nu s-a scufundat cu totul. Botul a patruns sub gheața, dar restul avionului…

- Razboiul dintre Israel și Hamas s-a extins deja in tot Orientul Mijlociu, iar perspectivele unei confruntari intre puterile regionale și mondiale devin din ce in ce mai probabile, potrivit unei analize publicate de CNN. In intreaga regiune, luptele s-au limitat in mare parte la atacuri cu ținte prcise…

- Premierul slovac Robert Fico a declarat marți ca ”nu exista niciun razboi la Kiev”, descriind viața din capitala Ucrainei ca fiind ”absolut normala”. ”Chiar credeți ca este razboi la Kiev? Sper ca nu vorbiți serios… viața acolo este absolut normala”, a declarat Fico la o conferința de presa cand a fost…

- Doi conaționali au devenit virali dupa ce au postat pe TikTok un clip in care mananca slanina cu ceapa și beau palinca pe o plaja din Dubai. Aceștia au imparțit cu generozitate carnați, paine și ceapa, transformand plaja intr-o mare masa tradiționala. Sticla de palinca, se pare, nu a fost imparțita…

- Premierului maghiar Viktor Orban a dezvaluit, intr-un live pe pagina sa de TikTok, ca a fost Moș Craciun platit la un magazin universal din Szekesfehervar, informeaza Blikk. Premierul maghiar Viktor Orban a marturisit pe TikTok ca s-a imbracat in Moș Craciun cand copiii lui erau mici, dar și ca a fost…

- Curtea Constitutionala a Romaniei dezbate, marti, numirea vicepreședinților Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), la sesizarea USR, care ii considera pe cei doi ca fiind „doi oameni de partid, fara nicio pregatire profesionala” in domeniu. Parlamentul i-a…

- Un grup de celebritați cu origini evreiești a criticat deschis TikTok pentru ca a permis o creștere a conținutului antisemit, in special in urma atacului Hamas asupra Israelului din 7 octombrie. Aceasta situație a starnit ingrijorari serioase, deoarece pare sa influențeze publicul tanar in moduri tulburatoare.…