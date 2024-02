Stiri pe aceeasi tema

- Dronele Direcției Principale de Informații au lovit marea nava rusa de asalt amfibie „Caesar Kunikov” in Marea Neagra in dimineața zilei de 14 februarie potrivit surselor Ukrainska Pravda. Surse UP au raportat ca a fost o operațiune GUR, ca urmare a unui atac al VDK „Cesar Kunikov” scufundat.Pe…

- Secretarul general al NATO i-a chemat pe europeni sa-si mareasca productia de arme pentru a creste livrarile catre Ucraina si preveni o confruntare cu Moscova „care ar putea dura zeci de ani”. La mai putin de o saptamana inainte de reuniunea ministrilor Apararii din NATO la Bruxelles, pe 15-16 februarie,…

- Șeful Statului Major al Apararii solicita urgent adoptarea unei legi pentru pregatirea populației in caz de razboi. „Eu, personal, nu neaparat ca militar, consider ca Federația Rusa nu se va opri aici. Daca va caștiga in Ucraina, principala ținta va fi Republica Moldova. Vom asista la tensiuni in Balcanii…

- Fortele aeriene ucrainene au anuntat marti ca au distrus o nava a flotei ruse in Marea Neagra suspectata ca transporta drone iraniene folosite de Moscova in conflictul cu Kievul, noteaza Agerpres, care citeaza AFP. „Marea nava de debarcare Novocerkassk” a fost „distrusa” de pilotii fortelor aeriene,…

- Romania, Turcia si Bulgaria urmeaza sa semneze in ianuarie un acord cu privire la un plan comun de indepartare a minelor care plutesc in Marea Neagra, a transmis, sambata, ministrul turc al Apararii, Yasar Guler, relateaza Reuters. Yasar Guler a declarat ca „Initiativa trilaterala” va include deocamdata…

- Un vicepreședinte de consiliu local a aruncat in timpul unei ședințe mai multe grenade, scrie Ukrainska Pravda. Au fost ranite 26 de persoane, dintre care șase sunt in stare grava. Potrivit autoritaților, la ora 11.37 s-a primit un apel la telefonul de urgența privind incidentul ce a avut loc in cladirea…

- O fregata ruseasca parte a flotei Marii Negre a primit misiunea de a efectua o lovitura cu rachete de croaziera ale complexului Kalibr impotriva infrastructurii militare ucrainene, potrivit Ministerului Rus al Apararii

- Ministerul britanic al Apararii susține ca Moscova a fost obligata sa mute in Ucraina mai multe sisteme de rachete S-400 Triumf din enclava strategica Kaliningrad. Mișcarea, dezvaluita intr-o actualizare a informațiilor de pe front, semnifica un potențial sacrificiu al capacitaților de aparare aeriana…