Anchetatorii rusi au afirmat joi ca au dovezi care arata ca armata ucraineana a doborat saptamana trecuta avionul rus IL-76, folosind rachete sol-aer Patriot americane, transmite Reuters. Rusia a spus in mod repetat ca Ucraina a doborat pe 24 ianuarie aeronava Iliusin cu 74 de oameni la bord, inclusiv 65 de prizonieri ucraineni despre care […] The post VIDEO.Rusia are dovezi ca avionul care transporta prizonieri ucraineni a fost doborat de rachete americane Patriot appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .