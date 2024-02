Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii si politistii de frontiera au recuperat din Muntii Maramuresului doi cetateni ucraineni, iar un al treilea care a facut parte din grup s-a reintors in Ucraina, a informat, in noaptea de marti spre miercuri, directorul Serviciului Public Judetean (SPJ) Salvamont Maramures, Dan Benga.

- Prim-ministrul Viktor Orban a declarat vineri ca a negociat pana ”in panzele albe” pentru Ungaria inainte de a accepta joi un acord cu UE privind acordarea de noi ajutoare Ucrainei și ca a evitat riscul de a pierde fondurile UE destinate Budapestei, potrivit Reuters. Liderii Uniunii Europene au convenit…

- Un vicepreședinte de consiliu local a aruncat in timpul unei ședințe mai multe grenade, scrie Ukrainska Pravda. Au fost ranite 26 de persoane, dintre care șase sunt in stare grava. Potrivit autoritaților, la ora 11.37 s-a primit un apel la telefonul de urgența privind incidentul ce a avut loc in cladirea…

- Consiliul European a adoptat joi decizia deschiderii negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Charles Michel. ”Consiliul European a decis sa deschida negocierile de aderare cu Ucraina și R. Moldova – un semnal clar de speranța pentru…

- Cel puțin un soldat ucrainean, identificat ca Serghei, ar fi suferit un act de brutalitate tulburator din partea invadatorilor ruși. Incidentul, care a fost descris ca fiind un „act de genocid”, a implicat sculptarea unei svastici pe fruntea lui Serghei in timpul captivitații sale. Dermatologul ucrainean…