- Salvamontistii si politistii de frontiera romani au recuperat din Muntii Maramuresului doi cetateni ucraineni, iar un al treilea a murit inghețat, conform Salvamont Maramures. Apelul a venit prin 112 de la soția unuia dintre fugari. Acesta a plecat de marți dimineața de acasa in urma primirii ordinului…

- Salvamontistii si politistii de frontiera au recuperat din Muntii Maramuresului doi cetateni ucraineni, nu unul, cum a fost anuntat initial, iar un al treilea care a facut parte din grup s-a reintors in Ucraina, a informat, in noaptea de marti spre miercuri, directorul Serviciului Public Judetean (SPJ)…

- Salvamontisti si politisti de frontiera cauta, luni dupa-amiaza, in Muntii Maramuresului, un barbat din Ucraina despre care exista informatii ca este in stare de hipotermie severa si nu se mai poate deplasa. A fost chemat in sprijin si elicopterul, scrie News.ro. Actiunea de cautare-salvare a SPJ Salvamont…

- Acum. Acțiune in derulare a Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, impreuna cu polițiștii de frontiera de la Poliția de Frontiera Maramureș, in zona Vf Pop Ivan, Vf Șerban. Dan Benga, șeful Salvamont Maramureș spune ca apelul „venit prin 0SALVAMONT de la o persoana din Ucraina ne informa despre…