Un tanar ucrainean care a fugit din calea razboiului din țara sa și-a gasit sfarșitul in Munții Maramureșului, abandonat de ceilalți doi tovarași de drum. Colegii de drum i-au pacalit pe angajații Salvamont romani! Trei ucraineni care au primit ordin de incorporare au fugit din calea razboiului, in Romania. Aceștia s-au ratacit insa in munți și au apelat la serviciul de urgența 112 pentru a cere ajutor. Angajații Salvamont au ajuns la locația indicata de ucraineni , insa au gasit doar doua persoane, pe care de altfel le-au și salvat. Cei doi tineri au spus ca alaturi de ei se mai afla un barbat,…