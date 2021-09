Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai puțin de o ora s-a aflat vestea internarii de urgența a celebrului solist Victor Socaciu. Primele informații spun ca solistul folk a fost dus de urgența la Spitalul Clinic de Neurologie „Carol Davila” din București. Au aparut și primele declarații date de Marina Almașan. Victor Socaciu…

- Pe pagina de Facebook RO Vaccinare a fost facuta o postare in care apar tomografiile computerizate cu reconstrucție tridimensionala a patru pacienți nevaccinați, bolnavi de COVID-19, recent internați in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Victor Babeș” din București. The post Cum arata…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, nu va prelungi mandatul directorului Spitalului Clinic Coltea, Mircea Lupusoru. Astfel, conducerea unitații medicale va fi schimbata. Interimatul va fi preluat de catre Paul Daniel Iordache, medic epidemiolog, doctor al Universitatii Reykjavik din Islanda…

- Politistii au anunțat ca fac cercetari dupa aparitia in mediul online a unor imagini in care mai multi soferi intorc pe Autostrada A2 si circula pe contrasens, majoritatea pe banda de urgenta, dar cativa o fac si pe banda intai. Poliția Județeana Constanta a anuntat, luni seara, ca politistii vor face…

- Barbații arși in urma exploziei de la Rafinaria Petromidia vor fi transferați in strainatate. Intr-o postare pe Facebook, premierul Florin Cițu preciza incieri ca, cel mai probabil, acest lucru se va intampla astazi.Compania KMG International a anuntat ca starea celor doi raniti cu arsuri de la Rafinaria…

- Olesea, soția lui Iulian Atanasiu , barbatul de 32 de ani decedat in incendiul de la rafinaria Petromidia , a postat un mesaj ravașitor pe Facebook, potrivit Adevarul . Durerea e inimaginabila, iar femeia este convinsa ca „așa arata iadul”, . Iulian va fi inmormantat luni, 5 iulie, la ora 10.00,. Iulian…

- Șapte spitale din Romania au primit roboți pentru a dezinfecta camerele pacienților și a opri raspandirea infecției cu coronavirus. Robotii sunt donați de Comisia Europeana și pot fi folosiți cu ajutorul unei aplicații mobile. In spitale București, Constanța și Oradea au ajuns 7 roboți care dezinfecteaza…