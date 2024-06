Stiri pe aceeasi tema

- Statul California desființeaza culoarul morții din inchisoarea din San Quentin, in golful San Francisco, cea mai veche, temuta și celebra din SUA, transferand condamnații la moarte in penitenciare din California ce ofera condiții mai bune de detenție, relateaza El Pais, intr-un amplu reportaj.

- Președintele in exercițiu al PSD Cugir, Mircea Trifan a declarat la ieșirea de la urne ca votat pentru schimbul de generații, pentru oameni noi, de buna credința, care pot sa faca mai mult și mai bine pentru oameni. „Am votat pentru schimbul de generații, pentru oameni noi, de buna credința, care pot…

- Eurodeputatul Victor Negrescu, chestor al Parlamentului European, a votat astazi, in Municipiul Sebeș, la ora 07.30. „Am votat pentru o Romanie reprezentata cu profesionalism la nivel european. Am respins prin votul meu scandalul și extremismul. Totodata, am votat pe plan local pentru schimbul de generații…

- Organizatia Natiunilor Unite (ONU) a estimat joi la 30-40 de miliarde de dolari costurile pentru reconstructia Fasiei Gaza, distrusa dupa aproape sapte luni de razboi devastator intre Israel si Hamas-ul palestinian, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Nike nu este un brand sport plictisitor. Deoarece acesta este o sursa de inspirație pentru multe generații. Din momentul in care logoul caracteristic Swoosh a vazut pentru prima data lumina zilei, marca a devenit un simbol al inovației.

- Ion Țiriac (84 de ani) nu mai vrea sa realizeze la Brașov un patinoar pe care și-ar fi dorit sa-l dea in administrare municipalitații, conform unui anunț facut de primarul orașului de sub Tampa. Edilul a precizat faptul ca a primit o scrisoare din partea omului de afaceri prin care acesta s-a aratat…

- Elizaveta Iacub a fost felicitata și distinsa cu o diploma de merit de catre conducerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale, cu ocazia incheierii unei cariere remarcabile in domeniul protecției sociale. Timp de 24 de ani, Elizaveta Iacub a condus Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitați…

- La trecerea sa in eternitate, un om lasa dupa sine amintirile vieții in mintea și sufletul celor care l-au cunoscut – familie, prieteni, colegi. Dar faptele sunt cele care zidesc marturii și nu pier definitiv! Și, har Domnului, prof. dr. Horia Vermeșan