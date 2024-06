Stiri pe aceeasi tema

- Biserica Neagra organizeaza un concert pentru cor și orga in data de 21 iunie, de la ora 19.00. Corul Bach al Bisericii Negre, impreuna cu soprana Cristina Radu, vor fi acompaniați de Ursula Philippi la orga și dirijați de catre Steffen Schlandt in cadrul acestui concert de vara. Publicul are ocazia…

- Un barbat de cetațenie spaniola, aflat pe lista de „Most Wanted” a Poliției Spaniole, a fost prins miercuri in Romania, intr-o locuința de la periferia Capitalei. Ancheta a pornit in urma cu 3 ani, cand 5 persoane din Spania au depus plangere ca le-au fost atacate conturile bancare prin aplicația de…

- In perioada 17-19 mai 2024, in Regensburg, Germania, s-a desfașurat a 10-a ediție a Campionatului European de Shito Ryu pentru copii, minicadeți, cadeți, juniori, seniori și veterani. La Campionatului European de Shito Ryu au participat 492 de sportivi, cu 682 de intrari (la individual), din 22 țari:…

- Jucatoarea belarusa de tenis Arina Sabalenka, numarul doi mondial, s-a calificat, luni, cu emotii, in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 4.791.105 euro, dupa ce a trecut de ucraineanca Elina Svitolina cu 4-6, 6-1, 7-6 (9/7). Dupa ce au dominat pe rand…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a declarat, marti, la Digi24, ca singurul candidat pe care liberalii il sustin este Nicolae Ciuca. „Noi credem in sansa domnului general Ciuca”, a subliniat el, adaugand ca liderul PNL va fi „un presedinte extrem de echilibrat si extrem de necesar pentru Europa,…

- AVANGARDA, CU IONUȚ VULPESCU. INVITAT, ACADEMICIANUL DANIEL DAIANU UN PODCAST DESPRE PROVOCARILE TRECUTE ȘI VIITOARE ALE ECONOMIEI, POLITICII ȘI CULTURII MONDIALE Membru titular al Academiei Romane, profesor, a trait viața de catedra și viața de tribuna, ca europarlamentar și ministru de Finanțe.…

- Cancelarul federal Olaf Scholz are programata pentru sambata, 6 aprilie, o vizita in Romania, unde va fi primit pentru discuții de premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, potrivit agendei publicate pe site-ul guvernului german, relateaza News.ro. „Discutiile se vor axa, printre altele, pe chestiuni bilaterale,…

- In timp ce in țari mai sudice și mult mai calde, ca Spania sau Franța, au fost in acest sfarșit de saptamana temperaturi scazute, de 10-13 grade, un val de caldura iși face de cap peste Romania, de doua zile. In aceste condiții, s-a depașit recordul istoric de temperatura maxima in Cluj pentru luna…