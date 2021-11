Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție, Viorel Stroe, desființeaza, pur și simplu, amenzile care se dau in aceasta perioada. Stroe spune ca toate amenzile care se dau acum sunt neconstituționale. Vicepreședintele SNAP amintește ca starea de alerta este declarata neconstituționala…

- Viorel Stroe, vicepreședintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție, susține ca forțele de ordine nu ar trebui sa dea amenzi in baza unei hotarari de guvern care a fost declarata neconstituționala. Acesta considera ca polițiștii care ii sancționeaza pe cetațeni in baza actului normativ care…

- Succesul moțiunii de cenzura de marți și demiterea lui Florin Cițu din funcția de prim-ministru genereaza, in opinia juriștilor, o situație de blocaj instituțional cu privire la starea de alerta pe care...

- Premierul Florin Cițu a declarat luni ca susține eliminarea restricțiilor care ii vizeaza pe romanii nevaccinați, astfel incat și aceștia sa aiba acces, in localitațile unde incidența este mare, la restaurante sau cinematografe, dupa testare. Intrebat luni daca va reveni asupra deciziei și va permite…

- Premierul Florin Citu a anuntat, joi, ca Guvernul a prelungit starea de alerta cu 30 de zile, fiind mentinute prevederile anterioare. O modificare insa este prelungirea valabilitatii testelor antigen la 48 de ore. “Se prelungeste starea de alerta cu 30 de zile. (…) Nu sunt modificari fata de ce am avut…

- Guvernul a adoptat proiectul de ordonața privind reducerea impactului produselor din plastic asupra mediului, iar printre printre obiectele ce urmeaza sa fie scoase din comerț sunt bețișoarele de urechi și paharele, farfuriile și tacamurile din plastic. Proiectul aprobat de Guvern interzice punerea…

- “Este o masura care s-ar aplica tuturor (…) pentru ca se aplica pe valoarea unui salariu minim. Practic, valoarea unui salariu minim nu e impozitata si toate taxele incep de la valoarea aceea in sus. Pentru toata lumea. Practic, asta este un mod in care, daca tot vrem sa ajutam economia, asa ar trebui…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei cu inca 30 de zile incepand cu data de 11 august. "Am aprobat prelungirea starii de alerta si nu se modifica nimic in acest moment, lucrurile raman asa cum au fost prezentate ele pana acum",…