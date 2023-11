Venituri uriașe pentru pensionarii șefi de la RAAPPS, regia plină de pierderi a statului Regia Autonoma Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat reprezinta o gaura neagra pentru statul roman, dar șefii societații caștiga bine. Unii au și pensii. RAAPPS genereaza anual intre 5 și 6 milioane de lei pierderi, dar șefii regiei sunt bine platiți. Cațiva dintre aceștia primesc și pensii, iar unul dintre ei cumuleaza un venit mai mare decat al președintelui Klaus Iohannis. Directorii regiei caștiga cel puțin 12.000 de lei anual, in condițiile in care RAAPPS a raportat la jumatatea anului 2023 o pierdere de 3,7 milioane de lei, conform bilanțului contabil. Pentru politicienii cu functii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, a vizitat, luni, mai multe obiective din judetul Bacau, intre care si lucrarile la soseaua de centura a orasului Darmanesti. Adrian Vestea a salutat implicarea autoritatilor locale pentru accesarea proiectelor si a precizat…

- "ANAF organizeaza o licitatie publica la sediul din Bucuresti (...), in datele de 08.11.2023 si 09.11.2023, incepand cu orele 14:00, primele licitatii publice, in scopul valorificarii unor bunuri imobile sechestrate de organul de executare silita cazuri speciale prin Procesul verbal de sechestru pentru…

- "ANAF organizeaza o licitatie publica la sediul din Bucuresti (...), in datele de 08.11.2023 si 09.11.2023, incepand cu orele 14:00, primele licitatii publice, in scopul valorificarii unor bunuri imobile sechestrate de organul de executare silita cazuri speciale prin Procesul verbal de sechestru pentru…

- Ministrul Mircea Fechet a anuntat vineri, la Moinesti, lansarea Programului de finantare pentru eficienta energetica in cladiri publice. Potrivit ministrului, in maxim 60 de zile de la data trimiterii ghidului la Monitorul Oficial, se vor putea incarca proiecte de finantare, si vor avea un buget de…

- Potrivit Ministerului Mediului, Ghidul de finantare privind Programul pentru cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial, anuntul fiined facut de ministrul mediului, apelor si padurilor, Mircea Fechet,…

- Locuințele se vor scumpi in aceasta toamna, dupa ce Guvernul a decis creșterea TVA. Calculele arata o scumpire de mai multe miiiarde de euro, in funcție de valoarea imobilului. Veți mai plati cu cateva mii de euro in plus, pe un apartament, dupa ce TVA va crește in urma masurilor bugetare ale Guvernului.…

- 16 percheziții și patru barbați au fost reținuți de poiițiștii ilfoveni de la Economic intr-un dosar de inșelaciune. Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Ilfov au desfașurat, ieri, 16 percheziții la sediile și punctele de lucru ale unor societați comerciale, precum și la…

- Liderii de sindicat din Finanțe din intreaga țara sunt prezenți la București și astazi, 5 septembrie, ar trebui sa ia o decizie in privința declanșarii grevei generale. Nemulțumirile sindicaliștilor se refera la modul in care vor fi afectați de anunțata reforma bugetara și ei amenința cu paralizarea…