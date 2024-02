Cine este administratorul-nabab al lui Iulian Dumitrescu de la Consiliul Județean Prahova Dupa scandalul acuzațiilor de mita de care este acuzat baronul PNL de Prahova, Iulian Dumitrescu, a intrat in vizorul DNA și unul dintre oamenii sai de incredere care are o situație financiara și imobiliara de invidiat, fapt pentru care a generat o mulțime de controverse. Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, este acuzat de DNA ca ar fi primit mita 16 milioane de lei, adica circa 3,2 milioane de euro, fapt pentru care se afla sub control judiciar pentru 60 de zile. Totodata, DNA a mai anunțat ca in acest dosar se mai efectueaza cercetari fața de „Vasile Anna-Maria, administrator… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

