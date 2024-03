Percheziţii în Braşov, Bucureşti şi în 19 de judeţe, într-un dosar vizând obţinerea ilegală de fonduri pentru IMM garantate de stat IGPR transmite ca se fac 66 de perchezitii in Brasov, Bucuresti si in 20 de judete, intr-un dosar vizand obtinerea ilegala de fonduri pentru IMM garantate de stat, in care sunt implicate 25 de persoane si 30 de firme. Prejudiciul, este de aproape 6 milioane de lei. Politistii au desfasurat luni si marti 66 de perchezitii in Brasov, Bucuresti si in 20 de judete, intr-un dosar vizand obtinerea ilegala de fonduri pentru IMM garantate de stat, in care sunt implicate 25 de persoane si 30 de firme. Cei vizati au folosit documente falsificate pentru obtinerea fondurilor si nici nu ar fi initiat afaceri,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A mai ramas o saptamana pana la simularea examenului de BAC 2024 care incepe luni, 4 martie, cu prima proba, la Limba și literatura romana. Mai multe conținuturi de la disciplinele de Bacalaureat, printre care 5 autori la limba romana, au fost exceptate la aceste simulari din programele integrale pentru…

- Potrivit ANM, in intervalul 10 februarie, ora 18.00 – 11 februarie, ora 08.00, vantul se va intensifica treptat in Banat, Crisana, sudul Transilvaniei, precum si in Carpatii Occidentali, Meridionali si de Curbura.”Vor fi viteze in general de 55...65 km/h, iar la altitudini mari in zonele montane, rafalele…

- ANM a emis o alerta de vant puternic. Se pare ca ziua de sambata aduce o vreme extrem de haotica. Meteorologii au emis, sambata, avertizari cod galben de vant puternic, valabil pentru zeci de judete, pana duminica seara. Astfel, potrivit ANM, in intervalul 10 februarie, ora 18.00 – 11 februarie, ora…

- Județul Cluj este sub avertizare meteo cod galben. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo cod galben de vreme rea in 18 județe. Romania este vizata de o avertizare meteo cod galben de vant puternic, valabila de sambata, de la ora 18:00, pana duminica la ora 8:00. Potrivit…

- Potrivit ANM, in intervalul 10 februarie, ora 18.00 – 11 februarie, ora 08.00, vantul se va intensifica treptat in Banat, Crisana, sudul Transilvaniei, precum si in Carpatii Occidentali, Meridionali si de Curbura.”Vor fi viteze in general de 55...65 km/h, iar la altitudini mari in zonele montane, rafalele…

- Federația Romana de Fotbal a stabilit, ieri, prin tragere la sorți, duelurile din barajul de promovare in Liga 3, ediția 2024/25. Jocurile rezultate se desfasoara in sistem eliminatoriu, tur – retur, in data de 16 iunie 2024, ora 18:00, respectiv 23 iunie 2024, ora 17:30. Meciurile rezultate in urma…

- Mai multe regiuni din Romania se afla sub avertizare de cod Galben de vreme rea. Pe Valea Oltului ninge abundent, iar un strat gros de zapada s-a așternut. „Utilajele de deszapezire ale SDN Valcea acționeaza pe DN 7A! Pe sectorul de drum cuprins intre Voineasa și Obarșia Lotrului, pe DN 7A, se inregistreaza…

- Dcauza ninsorii viscolite, circulația rutiera este oprita, duminica, 24 decembrie, pe DN 67C, pe tronsonul kilometric 16 – 30, intre localitațile Novaci și Ranca, județul Gorj, informeaza Poliția Romana.„Din cauza viscolului puternic și a vizibilitații extrem de reduse, spre 0, pentru siguranța perticipanților…