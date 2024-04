Cine este noul prefect al Capitalei. Lista prefecților numiți de Guvern în toată țara Guvernul a eliberat din funcție 14 prefecți și 11 subprefecți, care au demisionat in cea mai mare parte, deoarece candideaza la alegerile din 9 iunie. In locul lor au fost numite alte persoane, printre care și un nou prefect pentru Capitala. Pe lista noilor prefecți se afla și Mugur-Mihai Toader (PSD), fost primar al Sectorului 2 in mandatul 2016 – 2020, numit la Capitala. In total, este vorba de desemnarea a 14 prefecti si sapte subprefecti la nivelul intregii țari. Legea nr. 115 din 2015 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale interzice ca prefectii si subprefectii sa poata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul I.P.J Mures – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus sambata in aplicare 60 de mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Mures, Galati, Brasov, Prahova, Alba, Vrancea, Ilfov, Teleorman, Suceava, Iasi, Botosani, Timis, Salaj, Satu Mare, Bihor, precum si…

- Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Mureș, perchezitiile domiciliare au loc in judetele Mures, Galati, Brasov, Prahova, Alba, Vrancea, Ilfov, Teleorman, Suceava, Iasi, Botosani, Timis, Salaj, Satu Mare, Bihor, dar si in municipiul Bucuresti."Actiunea are loc in cadrul unui dosar de urmarire…

- Ieri dimineata, politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Mures, au pus in aplicare 60 de mandate de perchezitie domiciliara in judetele Prahova, Galati, Brasov, Alba, Vrancea, Ilfov, Teleorman, Suceva, Iasi, Botosani, Timis, Salaj, Satu Mare, Bihor, Mures…

- Percheziții in aceasta dimineața in 15 județe din țara printre care și Cluj, intr-un amplu dosar de evaziune fiscala. Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti,…

- Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti, intr-un dosar de evaziune fiscala prin sustragerea de la plata impozitului pe profit si a TVA, cu un prejudiciu…

- IGPR transmite ca se fac 66 de perchezitii in Brasov, Bucuresti si in 20 de judete, intr-un dosar vizand obtinerea ilegala de fonduri pentru IMM garantate de stat, in care sunt implicate 25 de persoane si 30 de firme. Prejudiciul, este de aproape 6 milioane de lei. Politistii au desfasurat luni si marti…