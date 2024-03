Luna trecută, peste un milion de pensionari au primit indemnizație socială Prahova, printre județele cu cei mai mulți beneficiari Numarul total al beneficiarilor de indemnizatie sociala pentru pensionari a fost, in februarie 2024, de 1.139.603 persoane, cu 2.172 mai putine comparativ cu luna precedenta, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), conform Agerpres. Dintre acestia, 1.039.402 erau pensionari din sistemul public, iar 100.201 erau pensionari proveniti din fostul sistem de pensii al agricultorilor. In cazul pensionarilor din sistemul public, valoarea medie a indemnizatiei suportate de la bugetul de stat a fost de 493 de lei. Cele… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vorbim despre o vacanta de o saptamana care se poate lua la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti in perioada 12 februarie - 3 martie.Aceasta vacanta de o saptamana se aplica pentru București și urmatoarele 25 de județe: Bihor, Salaj, Cluj, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj,…

- Social Elevii din Teleorman intra in vacanța februarie 15, 2024 12:06 Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii din Teleorman intra vineri in vacanța, dupa finalizarea cursurilor, urmand sa se intoarca la școala luni, 26 februarie. Tot in aceasta perioada, vacanța școlara…

- Vorbim despre o vacanta de o saptamana care se poate lua la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti in perioada 12 februarie - 3 martie.Aceasta vacanta de o saptamana se aplica pentru București și urmatoarele 25 de județe: Bihor, Salaj, Cluj, Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj,…

- • Prahova, intre județele cu cei mai mulți beneficiari Numarul total al beneficiarilor de indemnizatie sociala pentru pensionari a fost, in ianuarie 2024, de 1.141.775 persoane, cu 104 mai putine comparativ cu luna precedenta, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP)și…

- Social Teleorman, printre județele in care au fost inființate trasee educative la nivelul direcțiilor silvice ianuarie 8, 2024 11:52 Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva anunța ca anul trecut a infiintat 55 de trasee educative la nivelul directiilor silvice judetene, acestea fiind deja…

- Elevii s-au intors astazi la școala, in prima zi din modulul 3 al anului 2024. Aproape 3 milioane de copii au inceput școala și gradinița in aceasta dimineața, dupa doua saptamani de vacanța. Elevii și cadrele didactice vor merge la școala aproximativ o luna, dupa care vor lua o alta vacanța de o…

- Se circula in conditii de iarna pe mai multe drumuri din judetele Bacau, Botosani, Braila, Buzau, Covasna, Gorj, Harghita, Iasi, Maramures, Neamt, Vaslui si Vrancea, precizeaza Centrul InfoTrafic al IGPR, intr-un raport transmis luni, 8 ianuarie, la ora 7.00.Avand in vedere vizibilitatea redusa, ninsoarea…

- Magistrații din cadrul Tribunalului Neamț au soluționat un dosar penal in care mai mulți oameni de afaceri au fost acuzați de procurorii DIICOT de o paguba in dauna statului de 16.000.000 euro. In cauza au fost acuze de grup infracțional organizat, spalare a banilor și evaziune fiscala. Daca acuza de…