Stiri pe aceeasi tema

- Accident cu mai multe victime, sambata dimineața, la Remetea Mare. O șoferița, in varsta de 21 de ani, care era la volanul unui autoturism, a lovit un altul, condus de un barbat de 45 de ani. Ambii șoferi și alți doi pasageri au fost raniți ușor și transportați la spital. Polițiștii au deschis un dosar…

- Descoperirea de catre polițiști a unei plantații de canabis langa Timișoara a scos in evidența ca afacerea se derula de mai mulți ani in locația Administrației Naționale Apele Romane (ANAR). Cultura de canabis intr-un canton al ABA Banat Polițiștii au descoperit recent la un canton al Administrației…

- Detalii incredibile in cazul plantației de canabis de aproape 4000 metri patrați, langa Timișoara. Printre cei vizați de ancheta sunt și angajați ai Apelor Romane Banat, dar și copii ai unor foști și actuali angajați ai instituției. Mai mult, traficanții uscau plantele in unul dintre cantoanele Apelor…

- 48 de sanctiuni in valoare de 77.400 de lei au dat politistii locali timisoreni in ultimele sapte zile in urma a zeci de sesizari legate de terenuri neingrijire, ambrozie, disconfort creat de diverse activitati comerciale, santiere si lucrari de renovare. Polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția…

- Un accident in care au fost implicate doua tramvaie a avut loc, joi, la Timisoara. In urma impactului, o femeie de 39 de ani, pasagera intr-una dintre garnituri, a fost ranita. Politistii au deschis dosar penal.”O femeie in varsta de 33 de ani a condus un tramvai pe bulevardul Liviu Rebreanu, iar la…

- Un barbat de 32 de ani a fost arestat preventiv, dupa ce a furat mai multe bunuri si bani, in valoare totala de 40.000 de euro, dintr-o locuinta din Timisoara. Alte trei persoane au fost audiate in acelasi dosar.”La data de 6 septembrie a.c., in urma investigatiilor efectuate, politistii Biroului…

- Barbatul, in varsta de 30 de ani, a furat, sambata, mașina unui curier din fața unui restaurant de pe bulevardul Sudului din Timișoara, apoi a dat peste o persoana ce a incercat sa-l opreasca și a pornit intr-o cursa prin oraș, informeaza Timiș Online.Curierul coborase sa preia o comanda, lasand mașina…

- Tineri prinși cu droguri la Festivalul Codru, langa Timișoara. Vineri, 25 august a.c., pe raza localitații Ghiroda, s-a desfașurat prima zi a Festivalului Codru, unde polițiștii timișoreni au acționat pentru preintampinarea oricarui eveniment negativ. Intrucat mii de persoane au fost prezente inca din…