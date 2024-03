Managementul dezastruos in ultimii ani, dar mai ales de cand Sorin Lucaci este director general, a ieșit ieri la lumina cand Guvernul a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru Administratia Nationala „Apele Romane” (ANAR). Hotararea de Guvern adoptata, ieri, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru Administratia Nationala „Apele Romane”, aflata in coordonarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor, a evidențiat faptul ca situația financiara este destul de proasta (vezi documentul in facsimil). Excedentul care a salvat falimentul Unul dintre…