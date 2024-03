Stiri pe aceeasi tema

- Managementul dezastruos in ultimii ani, dar mai ales de cand Sorin Lucaci este director general, a ieșit ieri la lumina cand Guvernul a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru Administratia Nationala „Apele Romane” (ANAR). Hotararea de Guvern adoptata, ieri, privind aprobarea bugetului…

- Autoritatile nationale de mediu anunta, joi, ca o masa de aer incarcata cu praf saharian traverseaza Romania, pana vineri seara. Cele mai mari concentratii se vor inregistra in regiunile vestice si sud-vestice ale tarii ”Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA) care apartine Ministerului…

- Un val de praf saharian va traversa Romania, iar persoanele cu anumite boli trebuie sa fie atente in aceasta perioada, avertizeaza specialistii. Aceștia spun ca, uneori, cerul poate deveni roșu stralucitor, iar daca ploua in aceste zile, praful cade cu el intr-o așa-numita „ploaie sangerie” și lasa…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a publicat Ghidul de finantare pentru primariile care vor sa acceseze proiecte pentru sisteme de alimentare cu apa, canalizare si epurare a apelor uzate. Finantarile sunt acordate prin Administratia Fondului de Mediu si vizeaza protejarea si imbunatatirea calitatii…

- Intr-o mișcare surprinzatoare, Adrian Petcu a fost numit noul președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), luand locul Adrianei Petcu, care, pana astazi, a deținut funcția de secretar de stat in cadrul Ministerului Mediului. Premierul Marcel Ciolacu a emis o decizie de eliberare…

- 91 de posturi de la Ministerul Mediului vor fi desființate. Dintre acestea, 19 sunt posturi de conducere, anunța ministrul Mediului, Mircea Fechet. Decizia este luata in cadrul procesului de reorganizare instituționala.„Incepem, in acest an, un amplu proces de reorganizare instituționala a Ministerului…

- Incepe reorganizarea la Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor! Vor fi reduse, in prima etata, 91 de posturi, dintre care 19 de conducere. Etapa a doua a reorganizarii va cuprinde toate instituțiile din subordine. Astfel, numarul total de posturi in aparatul central se reduce de la 591 la 500. Totodata,…